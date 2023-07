NON C'E' REATO? UGUALMENTE SPUTTANATO - LO SCANDALO DI HUW EDWARDS, GIORNALISTA DELLA BBC ACCUSATO DI AVER PAGATO UN 17ENNE IN CAMBIO DI FOTO HOT, RISCHIA DI DIVENTARE UN BOOMERANG PER IL "SUN", CHE HA SCOPERCHIATO LA VICENDA - SCOTLAND YARD HA ESCLUSO QUALUNQUE REATO E LA STESSA "VITTIMA" HA NEGATO DI AVER SUBITO ABUSI - LA MOGLIE DI EDWARDS HA RIVELATO CHE IL MARITO È RICOVERATO IN OSPEDALE PER "GRAVI PROBLEMI DI SALUTE MENTALE" E "DEPRESSIONE" AGGRAVATE DALLA COPERTURA MEDIATICA DELLA STORIA...

HUW EDWARDS

(ANSA) - Prosegue l'inchiesta interna della Bbc sul caso che ha investito Huw Edwards, anchorman di punta dell'emittente pubblica britannica da oltre due decenni sospeso dal video sull'onda del sospetto coinvolgimento in un ennesimo scandalo a sfondo sessuale. Ma la vicenda rischia di diventare un boomerang anche per il Sun, tabloid sensazionalista del gruppo Murdoch protagonista nei giorni scorsi un'incessante campagna di supposte rivelazioni sull'accaduto.

prima pagina del sun su huw edwards

Gli interrogativi sul comportamento inappropriato attribuito a Edwards, 61 anni, sposato e padre di 5 figli, restano: sia sulle accuse dei genitori di un ragazzo oggi 20enne stando ai quali il volto più noto delle news della Bbc avrebbe pagato decine di migliaia di sterline al loro figlio per ricevere - fin da quando questi aveva 17 anni - fotografie sessualmente esplicite; sia sui contatti avuti su siti d'incontri gay con alcuni giovani uomini sfociati in fantomatici messaggi intimidatori.

HUW EDWARDS

Ma il fatto che la polizia - dopo una verifica preliminare condotta da Scotland Yard - abbia escluso per ora qualunque necessità d'indagine penale o ipotesi di reato sembra al contempo ridimensionare di molto la portata dell'affaire rispetto ai titoli del tabloid e - a seguire - di varie altre testate. Tanto più che la moglie, nel rivelare ieri pubblicamente il nome di Edwards, ha riferito come il marito sia adesso ricoverato in ospedale alle prese con "gravi problemi di salute mentale" e forme di "depressione" aggravate dagli ultimi fatti; e che la stessa presunta vittima dell'acquisto di foto ha negato intanto qualsiasi abuso, contestando quanto raccontato dai suoi genitori in particolare sul fatto di aver ceduto immagini osé al popolarissimo giornalista quando era minorenne.

HUW EDWARDS E LA MOGLIE

Alcuni media britannici tradizionalmente ostili alla Bbc, insistono comunque a prendere di mira quanto meno i vertici dell'emittente, evocando sospetti d'insabbiamento; oltre a imputare a Huw Edwards comportamenti "in contraddizione con la sua immagine" pubblica di volto simbolo della tv di Stato. Mentre colleghi di fama del 'reprobo' come Jon Sopel (altra ex stella della Beeb), come Alistair Campbell, ex portavoce di Tony Blair, o come Owen Jones, commentatore progressista del Guardian, accusano invece ora apertamente il Sun d'aver innescato una sorta di macchina del fango ai danni di un uomo "fragile", e in odio al servizio pubblico, montando a dismisura una storia privata di "debolezze umane", estranea ad ora a ogni illegalità.

the sun

Lo stesso tabloid, da parte sua, ha del resto oggi frenato sulla faccenda, precisando di non aver "mai voluto rinfacciare reati" a Edwards. E s'è impegnato anzi a interrompere la propria campagna di accuse nel rispetto del suo stato di salute.

ARTICOLI CORRELATI

HUW EDWARDS HUW EDWARDS E LA MOGLIE