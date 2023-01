NON 'CES' DI STUPIRTI! – LA PIÙ GRANDE FIERA MONDIALE DELLA TECNOLOGIA TORNA CON LA SOLITA MIRIADE DI STRONZATINE, OGGETTI INNOVATIVI E START-UP VISIONARIE: DAL DEFIBRILLATORE PORTATILE AL DISPOSITIVO IN GRADO DI ANALIZZARE LE URINE MENTRE SI STA SULLA TAZZA DEL CESSO – DAL SACCO SMART DA BOXE IN GRADO DI RIVOLUZIONARE GLI ALLENAMENTI AL TRADUTTORE PER CANI FINO ALL’AGGEGGIO PER PULIRE I DENTI IN 10 SECONDI… VIDEO

Paolo Ottolina per www.corriere.it

Ces 2023, tanto metaverso e idee per la salute digitale

Il CES, Consumer Electronics Show, di Las Vegas torna in presenza e a pieno regime per la prima volta dell'era Covid, dopo un'edizione soltanto digitale (2021) e una azzoppata (2022). La principale fiera mondiale della tecnologia riapre i battenti con la solita miriade di oggetti (più o meno) innovativi e con una messe di start-up presenti (tra cui alcune decine dall'Italia) accanto a un'ampia pattuglia di big. Alcuni trend erano ben visibili fin dall'inizio, nell'evento Unveiled che ha radunato per la stampa idee creative, audaci, a volte strampalate e con il fiato corto, alcune premiate con i CES Innovation Awards attribuiti dall'organizzazione della fiera.

Tra i filoni più evidenti non poteva mancare il metaverso, che stenta a decollare ma che faceva capolino in molti stand, tra oggetti (visori, guanti e pettorine a feedback aptico), servizi e software. Ma c'era anche tanta smart health - il filone della salute digitale -, i trasporti alternativi ovviamente elettrici, oltre alle proposte nel campo della smart home, che rispetto al pre-pandemia se non altro ha visto la scomparsa quasi totale di oggetti inutili e cialtroneschi. Ecco alcune delle idee che ci hanno colpito di più, non sempre in positivo, a Las Vegas.

Urlare “Libera!” mentre si dà la scarica non è necessario, ma i defibrillatori per fortuna sono sempre più diffusi. Utilizzarli però non è facilissimo e di certo non si tratta di apparecchi portatili. Lifeaz, idea francese, invece è pensato proprio per essere tenuto in casa ma, considerate le dimensioni davvero compatte, può essere facilmente infilato in una borsa e portato ovunque. E poi ha uno speaker, con tanto di guida vocale che spiega passo passo come utilizzarlo in quei minuti cruciali dopo un attacco cardiaco. L’azienda sostiene che ne in Europa ne sono stati venduti circa 10 mila esemplari e che ha contribuito anche a salvare già 17 vite. Nelle prossime settimane arriverà anche in Italia: prezzo intorno ai 1.000 euro ma è prevista anche una formula a noleggio.

Ok, il gabinetto non è proprio il più glamour degli oggetti ma qui l’oggetto chiave non è la tazza bensì quel dischetto bianco che sembra un po’ un deodorante da wc. Si chiama U-Scan, l’ha presentato Withings e fa una cosa inedita: analizza l’urina e dà un quadro clinico. All’interno del disco bianco c’è una cartuccia sostituibile. Quando si urina, la cartuccia rileva i parametri: al momento fa un’analisi di diversi fattori per dare informazioni sul regime alimentatori oppure dà risposte su ovulazione o testosterone. In futuro altre cartucce potranno fare anche altre analisi. Il dispositivo arriverà quest’anno a un prezzo di 500 euro.

Einova, così il brand “gemello” Eggtronic, nascono a Modena dall’idea del vulcanico Igor Spinella. Ne abbiamo già parlato in passato ma l’azienda ora ha fatto un salto di qualità: di recente ha raccolto 12 milioni di finanziamenti, ha ormai sedi in diversi Paesi e 70 dipendenti. A Las Vegas può festeggiare anche uno dei prestigiosi CES Innovation Award. Se lo sono guadagnato le nuove “pietre” di ricarica wireless Xylo e Nox. Le due “charging stones” mettono insieme le migliori tecnologie della carica a induzione con un design unico. Nox è anche una lampada con accensione touch. “Con la precedente generazione - ci ha detto Spinella - abbiamo avuto un grande successo, perfino inatteso, e con i nuovi prodotti rilanciamo unendo tecnologia e stile”.

Una stampante 3D molto particolare: invece che oggetti in polimeri plastici, Nourished stampa una sorta di gelatine, con 7 strati di nutrienti ricchi di vitamine. Ogni utilizzatore può personalizzare le sue vitamine 3D, in base a gusti e necessità di dieta o mediche.

Un’idea che poteva arrivare solo da Giappone, che sposa design, ingegneria audace e necessità nipponica di ridurre al minimo gli spazi. Tatamel Bike è una mini moto elettrica pieghevole, che quando si smonta diventa una valigetta, lunga appena 70 centimetri, pronta per essere portata in ufficio e infilata sotto qualunque scrivania.

Y Brush è uno spazzolino da denti che, come il dice nome, ha una particolare forma a Y che abbraccia l’intero arco dentale: in questo modo, sostiene il produttore, permette di lavare completamente i denti in appena 10 secondi. Esiste da alcuni anni ma al CES è stato rilanciato in vista del debutto negli Stati Uniti.

i-Percut (nome simpatico) propone i-Perskin, una fodera smart da applicare sui normali sacchi da boxe, che promette di rivoluzionare gli allenamenti di chi pratica il pugilato, che sia un amatore o un professionista. Come tutti gli oggetti smart si collega a un’app sullo smartphone, riceve dati, li analizza e propone metodi per migliorare il rendimento.

Al CES Unveiled erano diverse le start-up che proponevano mezzi elettrificati per la mobilità alternativa. La francese Atmos Gear propone i “primi rollerblade elettrificati”. Si caricano in 1 ora, offrono 20 chilometri di autonomia con una velocità massima di 25 km/h, il controllo avviene tramite un telecomando, l’equilibrio però ce lo dovete mettere voi.

Airvida di Ibla è un dispositivo indossabile che si propone come “purificatore d’aria portatile”. Nessun sistema complesso di filtri e di canaline d’aria come per Dyson Zone. Qui (siamo ai limiti del pensiero magico) si fa totale affidamento sulla “ionizzazione negativa”, che secondo il produttore, permetterebbe di rimuovere ”il 99,7% dei coronavirus intorno a noi”. La foggia dei dispositiva è declinata in modi diversi, dagli auricolari alle collane.

mui è un “calm design” che si propone come centro di controllo per la smart home. Calm design nel senso che l’approccio è basato su materiali naturali (vero legno) e su un’interfaccia priva di pulsanti o di controlli vocali. Si agisce toccando direttamente il legno o addirittura disegnando su di esso: più disegni, ad esempio, è più aggiungi secondi al timer per spegnere le luci. L’idea è quella di mettere un oggetto simile nelle camerette dei bambini (ma non solo).

Si chiama FluentPet Connect ed è un dispositivo che permette ai cani di «parlare». O perlomeno, di farci capire cosa vogliono dirci. Come? Il dispositivo - che ora si aggiorna con una nuova versione, presentata al Ces, connessa a Internet - è composto da una serie di mattonelle di gommapiuma su cui è posizionato un pulsante. Ad ogni pulsante, il padrone (l'essere umano) associa una parola. Se viene premuto, ecco che un microfono posizionato al centro della "area di gioco" la replica.

All'inizio semplice, poi via via sempre più difficile. Con un po' di addestramento il nostro amico a quattro zampe imparerà a premere il pulsante se vuole comunicarci quella parola. E dunque quel concetto. Instaurando una (quasi) conversazione. O una chat, dato che con la nuova versione aggiornata i messaggi di "zampa" potranno arrivarci anche sullo smartphone. Funziona? Bisogna chiederlo alle oltre 100mila famiglie che hanno già deciso di acquistare la prima versione di questo dispositivo.

Artiphon è l'azienda che ha creato Orba, uno strumento musicale - potremmo dire - di nuova generazione. A vederlo è un disco con tanti pulsanti che ruotano attorno alla sua circonferenza. Se premuti, emettono un suono diverso. Di differenti strumenti musicali: quali li scegliamo noi attraverso l'app. Ed ecco che in un attimo, ovunque, possiamo comporre un piccolo brano, registrarlo e scaricarlo sullo smartphone. Il dispositivo è già in commercio e c'è anche una neonata seconda versione che permette anche di registrare suoni dall'ambiente esterno. Costa 150 dollari.

