29 dic 2023 19:34

NON C'È PIÙ RELIGIONE, ANCHE VLADIMIR LUXURIA HA TROVATO LA FEDE! – L’EX DEPUTATA DI RIFONDAZIONE COMUNISTA, A LUNGO ACCESA CRITICA DEL VATICANO, IN UNA LETTERA A “AVVENIRE” RACCONTA L'INCONTRO CON BERGOGLIO: “SI È ACCESA UNA LUCE, CREDO IN PAPA FRANCESCO” – E PARLA DEL SUO RIAVVICINAMENTO A DIO: “SO CHE CI SONO ANCORA TANTI OSTACOLI PER UNA PIENA ACCOGLIENZA, CHE LA STRADA È TORTUOSA E IN SALITA, PERÒ ORA SONO SERENA”