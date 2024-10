11 ott 2024 10:06

NON C'È POSTA PER TE - TRA CASSETTE INTROVABILI E FRANCOBOLLI DISPONIBILI SOLO AGLI UFFICI POSTALI, ORMAI SPEDIRE UNA CARTOLINA È UN'IMPRESA - DAL 2022 AD OGGI IL NUMERO DI BUCHE PER LE LETTERE È PASSATO DA 46.500 A 29MILA E L'OBIETTIVO È DI RIDURLE A UNA OGNI 50MILA ABITANTI - IL PROBLEMA È CHE DELLE "SMART-BOX" PROMESSE PER QUEL 3% DI POPOLAZIONE CHE ANCORA SI AFFIDA AL SISTEMA POSTALE NON C'È NEMMENO L'OMBRA…