9 ott 2024 13:56

NON C'È TRUCCO, MA C'È INGANNO PER LAURA RAVETTO - IL “DRAMMA” DELLA DEPUTATA LEGHISTA: "ERO IN TRENO, MI SONO DISTRATTA 5 MINUTI E MI HANNO PORTATO VIA LA MIA TROUSSE DI PRADA CON DENTRO I TRUCCHI” – SI RIVOLGE AL LADRO: “SPERO CHE USANDO I MIEI TRUCCHI TI VENGA UN’ALLERGIA” - CHE PECCATO, QUESTA VOLTA RAVETTO NON SE LA PUO' PRENDERE NÉ CON IL MINISTRO DELL'INTERNO (PIANTEDOSI) NÉ CON QUELLO DEI TRASPORTI (SALVINI)...