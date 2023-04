24 apr 2023 14:22

NON È ANCORA ARRIVATA L'ESTATE MA È GIÀ PARTITO L'ALLARME SICCITÀ PER IL LAGO DI GARDA - IL PIÙ GRANDE LAGO D'ITALIA È SCESO A 45,8 CENTIMETRI SOPRA LO ZERO IDROMETRICO, IL LIVELLO PIÙ BASSO DAL 1953 - L'INVERNO PARTICOLARMENTE ASCIUTTO CHE SI È REGISTRATO IN EUROPA HA CAUSATO UN CALO DEI LIVELLI DEI CORSI D'ACQUA IN TUTTO IL VECCHIO CONTINENTE E CON L'ARRIVO DEL CALDO NEI PROSSIMI MESI LA SITUAZIONE DIVENTERÀ SEMPRE PIÙ PREOCCUPANTE…