19 lug 2021 08:00

NON APRITE LE RSA! – UN AUSTRIACO DI 87 ANNI SI È PRESENTATO IN UNA CASA DI RIPOSO IN ALTO ADIGE E HA UCCISO CON UNA COLTELLATA AL CUORE UNA DONNA DI 78 ANNI, CON CUI AVREBBE AVUTO UN LEGAME AFFETTIVO IN PASSATO – LE VISITE NELLA STRUTTURA ERANO RIPRESE SOLTANTO DA QUALCHE GIORNO, DOPO LO STOP PER LA PANDEMIA