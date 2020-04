NON AVETE ANCORA CAPITO PERCHÉ FARE JOGGING È UN PROBLEMA? SE ANCORA NON SIETE CONVINTI, DATE UN’OCCHIATA A QUESTO STUDIO CHE DIMOSTRA COME I CORRIDORI DOVREBBERO MANTENERE, SE IN SCIA, UNA DISTANZA SUPERIORE A QUELLA RACCOMANDATA DALLE LINEE GUIDA ANTICORONAVIRUS – SE CI SI MUOVE A DISTANZA RIDOTTA LE PARTICELLE PRODOTTE DA UNO STARNUTO POTREBBERO… - VIDEO

Da "www.repubblica.it"

coronavirus e jogging 1

Nello studio realizzato dal belga Bert Bolcken e dall'italiano Fabio Malizia dell'Università Ku Leuven, in collaborazione con Ansys - società leader nel settore dello sviluppo delle simulazioni ingegneristiche - si evidenzia come i corridori dovrebbero mantenere, se in scia, una distanza superiore a quella raccomandata dalle linee guida stilate per contrastare la diffusione di coronavirus.

coronavirus e jogging 2

Nella video simulazione, le posizioni corrette e quelle meno sicure che due atleti potrebbero tenere nel corso di un esercizio all'aperto. Bert Blocken invita a non fraintendere lo studio: "La corsa non rappresenta un grande rischio per la diffusione di Covid-19. Ma muoversi in scia, a una distanza ridotta, può esserlo.

coronavirus e jogging 3

Questo vale per tutte le situazioni in cui ci troviamo a camminare all'esterno in situazioni di necessità, come quando facciamo la fila al supermercato. Non c'è bisogno, insomma, di vietare la corsa"

coronavirus e jogging 4 jogging coronavirus 2 jogging coronavirus 6 jogging coronavirus 4 jogging coronavirus 5 jogging coronavirus 3 jogging coronavirus 1