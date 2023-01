10 gen 2023 11:18

NON AVRETE PIU' SCUSE PER NON RISPONDERE - LA SOCIETÀ DI TELECOMUNICAZIONI QUALCOMM HA ANNUNCIATO UN SISTEMA DI COMUNICAZIONE SATELLITARE CHE CONSENTIRÀ DI INVIARE E RICEVERE CHIAMATE E MESSAGGI IN AREE SENZA COPERTURA DI RETE CELLULARE - IL SISTEMA DELLA CONNESSIONE SATELLITARE SUGLI SMARTPHONE È GIÀ PRESENTE SU TUTTI GLI IPHONE 14, MA FUNZIONA SOLO PER CONTATTARE I SERVIZI DI EMERGENZA - LA COMUNICAZIONE SATELLITARE FA GOLA A TUTTI I GIGANTI HI-TECH: SI STIMA CHE L'85% DEL GLOBO NON ABBIA ALCUNA COPERTURA CELLULARE…