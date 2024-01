NON È UNA BARZELLETTA: LA COMUNITÀ EBRAICA DI ROMA CITA IL GENERALE VANNACCI – IL PRESIDENTE, VICTOR FADLUM, SI INCAZZA PER LA MANIFESTAZIONE PRO-PALESTINA DI SABATO, DURANTE LA GIORNATA DELLA MEMORIA: “IL MONDO CAPOVOLTO È PENSARE DI POTER AUTORIZZARE UN CORTEO ANTISEMITA. IL MONDO CAPOVOLTO È RIMUOVERE LA CONOSCENZA SUL 7 OTTOBRE E PRETENDERE CHE ISRAELE NON DEBBA DIFENDERSI. È QUELLO DEI NEGAZIONISTI DELLA SHOAH…"

(ANSA) - "Il mondo capovolto è pensare di poter autorizzare un corteo antisemita che usa e abusa le parole di Primo Levi come arma contro di noi. Il tragico risveglio del 7 ottobre dimostra quanto sia facile capovolgere il mondo, essere negazionisti, macchiare le case di ebrei con la stella di David a Parigi, oltraggiare le pietre di inciampo a Roma.

Noi ebrei non abbiamo paura, non più dai tempi dei rastrellamenti, non ci nasconderemo più e non staremo in silenzio: l'esercizio della memoria deve permetterci di smascherare il mondo capovolto di oggi". Lo ha ribadito Victor Fadlum presidente della comunità ebraica di Roma all'università Roma Tre.

"Il mondo capovolto è rimuovere la conoscenza dell'opinione pubblica sul 7 ottobre e il risorgere in tutto il mondo dell'antisemitismo che era latente e pretendere che Israele non debba difendersi. Il mondo capovolto è quello di certi templi della cultura, di certe università in cui si è ambigui e si fanno distinguo come 'dipende dal contesto', come ho sentito da una rettrice in America, è inaccettabile.

Anche in Italia abbiamo purtroppo esempi del genere negli atenei. Il mondo capovolto è quello di Lia Levi, straordinaria scrittrice che oggi arriva a dire 'non meritate il nostro dolore'. Mi chiedo: come è stato possibile?", ha proseguito il presidente della comunità ebraica di Roma a Roma Tre. "Mancano poche ore al giorno della Memoria: il 27 gennaio coincide con la liberazione con il campo di Auschwitz che per noi è stato il mondo capovolto.

Che è anche quello dei negazionisti della Shoah che ci raccontano una verità capovolta. Nulla potra mai essere paragonato alla Shoa per la sua dimensione, con il suo carico di morte e di dolore eppure Primo Levi cito le sue parole contro quanti se ne sono appropriati rivoltandole contro di noi, disse che tutto può' nuovamente accadere", ha concluso Fadlun.

