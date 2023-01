NON BASTA ESSERE ACCUSATI DI 12 VIOLENZE SESSUALI PER RESTARE IN CELLA

Estratto dell’articolo di Andrea Ossino per “la Repubblica – Edizione Roma”

IL REGISTA CLAUDIO MARINI

Non basta essere accusati di 12 violenze sessuali per restare in cella. Quella che si è ripetuta anche ieri, quando l'ennesima udienza a carico del sedicente regista Claudio Marini […] che, nonostante sia accusato di essere un adescatore seriale, può godersi la libertà.

[…] il copione che va in scena tra le aule del tribunale di Roma è sempre uguale: cavilli, impedimenti e assenze impediscono alla giustizia di andare avanti. Anche ieri, quando non si sono presentati i testimoni chiamati dalla difesa. I tempi si dilatano e Marini torna libero. Da qualche mese infatti sono scaduti i termini di custodia cautelare. Eppure la procura contesta 4 violenze avvenute a Milano e altre 8 a Roma […]

[…] Marini si presentava come il responsabile di un'agenzia cinematografica. […] dava un appuntamento in un McDonald's «per effettuare un provino» e «dopo aver recitato con la vittima all'interno del locale», si legge negli atti, invitava le ragazze a casa per provare un'altra scena. Alcune ragazze si sono rifiutate, venendo afferrate per i fianchi baciate repentinamente. Altre invece sono andate nell'appartamento.

La «faceva denudare nella parte superiore del corpo, la baciava in bocca, la abbracciava e la palpeggiava sul seno», è una delle accuse. A Roma il copione non è cambiato. Altre 8 vittime. […] promettendo una parte […] in film mai realizzati. Chiedeva alle ragazze di spogliarsi, girava scene in boxer e saltava addosso alle vittime. […] Quindi è stato arrestato, nel 2020. Il processo è iniziato, ma tra cambi di difensori, legittimi impedimenti, una lombosciatalgia e l'assenza di qualche testimone le udienze vengono rinviate. E Marini è tornato in libertà. […]

