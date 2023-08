NON BASTAVA IL NIGER: ANCHE IL SENEGAL È NEL CAOS – PROTESTE E SCONTRI VANNO AVANTI DA MESI TRA LE FORZE DELL’ORDINE E I MANIFESTANTI, CHE SONO SCESI IN PIAZZA CONTRO LA CONDANNA DI OUSMANE SONKO, LEADER DELL’OPPOSIZIONE – NEI VIDEO CHE CIRCOLANO ONLINE, SI VEDONO GIOVANI CHE BRUCIANO LA BANDIERA FRANCESE: COME IN NIGER, IL NEMICO PUBBLICO NUMERO UNO È L’EX COLONIZZATORE…

scontri e proteste in senegal 2

SENEGAL, BANDIERE DELLA FRANCIA IN FIAMME PER PROTESTA

Estratto da https://tg.la7.it/

Ancora caos e disordini in Senegal. Nel Paese da mesi si stanno verificando proteste e scontri tra le forze dell'ordine e i manifestanti scesi in piazza. Il motivo scatenante delle violenze è l'arresto e la condanna di Ousmane Sonko, leader dell'opposizione […] accusato di corruzione e di fomentare un'insurrezione.

bandiere francesi bruciate in senegal

Disordini sono avvenuti nella periferia di Dakar e anche in altre parti del Senegal: due uomini sono stati trovati morti a Ziguinchor, nel sud del Paese. Le autorità hanno invitato la popolazione a ritornare alla calma e alla serenità, temendo lo scoppio di una guerra civile.

Intanto sono spuntati video che riprendono giovani manifestanti bruciare la bandiera francese in mezzo alle strade. Dopo il colpo di Stato in Niger e il tentato assalto all'ambasciata della Francia, le proteste contro Parigi stanno prendendo piede in diversi Paesi africani.

scontri e proteste in senegal 7

SENEGAL, CAOS DOPO L'ARRESTO DEL CAPO DELL'OPPOSIZIONE

Estratto da https://it.euronews.com/

Il Senegal rischia di ripiombare nel caos, come accaduto a giugno, dopo l'arresto del leader dell'opposizione Ousmane Sonko e lo scioglimento del partito dei "Patrioti senegalesi per il lavoro, l'etica e la fraternità (Pastef).

ousmane sonko 2

Ousmane Sonko […] ha sette nuove accuse a suo carico. L'ultima è quella di fomentare l'insurrezione dopo aver cominciato uno sciopero della fame mentre si trovava in custodia cautelare e invitato "i detenuti politici a fare lo stesso". Sonko è accusato anche di minaccia alla sicurezza nazionale e altre accuse. I provvedimenti hanno scatenato nuove tensioni in strada. Due corpi senza vita sono stati trovati a Zighuinchor, nel Sud del Senegal, dove Sonko è sindaco.

scontri e proteste in senegal 6

Il politico sostiene di essere vittima di un complotto ordito dal presidente in carica Macky Sall per impedirgli di candidarsi alle elezioni presidenziali del 2024 (a cui il capo dello Stato uscente non si ricandiderà).

[…] Lo scorso 1° giugno Sonko era stato condannato per "corruzione morale", che già di per sé potrebbe rendere l'uomo non eleggibile. Un'altra condanna era arrivata pochi giorni prima, stavolta per diffamazione nei confronti di un ministro.

scontri e proteste in senegal 4

Le proteste scoppiate a giugno, che hanno provocato 23 morti, sono le più violente mai registrate da anni in Senegal. Il leader dell'opposizione punta a presentare dei ricorso. Per il ministro dell'Interno Antoine Félix Diome, Sonko è responsabile della "perdita di vite umane e degli episodi di vandalismo di giugno". […] Dall'Europa si guarda con apprensione agli eventi nel Paese, considerato un'oasi di democrazia e stabilità in una regione tormentata negli ultimi anni da terremoti politici.

bandiere francesi bruciate in senegal ousmane sonko scontri e proteste in senegal 5 scontri e proteste in senegal 8