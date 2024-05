4 mag 2024 12:40

NON È UN BUON SEGNO SE PERFINO HARRY TORNA A CORTE PER TROVARE RE CARLO – L’8 MAGGIO IL PRINCIPE INCONTRERA’ SUO PADRE: E’ LA SECONDA VOLTA DOPO CHE AL SOVRANO E’ STATO DIAGNOSTICATO IL CANCRO - NELLE SETTIMANE SCORSE LE VOCI SULLE CONDIZIONI DI SALUTE DEL RE (DEFINITE “TERRIBILI) HANNO FATTO PREOCCUPARE I SUDDITI – DURANTE IL SUO VIAGGIO IN INGHILTERRA, HARRY NON SARA' ACCOMPAGNATO DALLA MOGLIE MEGHAN E NON INCONTRERA’ IL FRATELLO WILLIAM…