11 mar 2022 13:18

NON CANCELLATE LE CHAT PERCHÉ NON SI SA MAI - UN UOMO A FROSINONE È STATO SCAGIONATO DALLE ACCUSE DI VIOLENZA SESSUALE DOPO CINQUE ANNI GRAZIE AI MESSAGGI WHATSAPP CONSERVATI NELLA MEMORIA DEL TELEFONO - L'EX AMANTE, 25 ANNI, SI ERA INVENTATA LA STORIA DELLO STUPRO PER COPRIRE IL TRADIMENTO NEL FRATTEMPO SCOPERTO DAL FIDANZATO: MA IL 45ENNE È RIUSCITO A DIMOSTRARE CHE IL RAPPORTO ERA CONSENZIENTE E ORA LEI DEVE RISPONDERE DI CALUNNIA…