10 dic 2021 19:46

NON CE N’È COVIDDI! – MEGA FESTA DI COMPLEANNO PER I 25 ANNI DI AURORA RAMAZZOTTI CHE INVITA GLI AMICI PSEUDO- VIP ALLE TERME PER UNA SERATA SFRENATA TRA BALLI, KARAOKE E TUFFI IN PISCINA – LA “FIGLIA DI” HA PUBBLICATO TUTTE LE FOTO SUI SOCIAL SPERANDO DI ACCHIAPPARE I LIKE DEI FAN E, INVECE, IL PROFILO È STATO INONDATO DA COMMENTI POLEMICI: “MA PER VOI IL COVID NON ESISTE?”