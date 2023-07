19 lug 2023 18:19

NON CI SARA’ NESSUNA REVISIONE DEL PROCESSO PER LA STRAGE DI ERBA, ALMENO PER ORA – LA PROCURA DI MILANO NON INOLTRERÀ ALLA CORTE D’APPELLO DI BRESCIA L'ATTO NEL QUALE IL SOSTITUTO PROCURATORE TARFUSSER HA PROPOSTO DI RIAPRIRE IL CASO CHE HA PORTATO ALL'ERGASTOLO DI OLINDO ROMANO E ROSA BAZZI – TARTUFFEN È FINITO SOTTO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PER AVER AGITO IN AUTONOMIA E PER AVER AVUTO CONTATTI CON GLI AVVOCATI DI ROSA E OLINDO SENZA IL CONSENSO DELLA PROCURATRICE GENERALE, FRANCESCA NANNI