NON CI SONO PIU' I CRUCCHI EFFICIENTI DI UNA VOLTA - LE AUTORITA' SVIZZERE HANNO DECISO DI BLOCCARE AL CONFINE I TRENI TEDESCHI: SONO STANCHE DEI CONTINUI RITARDI DEI CONVOGLI PROVENIENTI DALLA GERMANIA CHE INCASINANO LA PRECISA LINEA FERROVIARIA ELVETICA – I TEDESCHI HANNO UN PROBLEMA CON LE FERROVIE: I TRENI SONO LENTI E IN RITARDO PERCHÉ...

Estratto dell’articolo di Paolo Valentino per il “Corriere della Sera”

TRENI TEDESCHI

«In Svizzera hanno avuto cinquecento anni di pace e democrazia. E cos’hanno prodotto? L’orologio a cucù», diceva Orson Welles in una memorabile scena di «Il Terzo Uomo». E sarà anche vero, ma è un fatto che gli svizzeri alla precisione dei loro orologi ci tengono molto.

Così come, per transitiva, tengono molto alla precisione e puntualità dei loro treni. Ci tengono così tanto, da non sopportare quelli dei Paesi dove sono costantemente in ritardo. Al punto che hanno deciso di non farli più circolare sulla loro rete ferroviaria, quando accumulano più di 16 minuti di ritardo.

ferrovie tedesche

Sorpresa. Non stiamo parlando dei treni italiani, ma di quelli tedeschi. In base alle nuove regole dell’autorità ferroviaria elvetica, i treni provenienti dalla Germania che sono in ritardo vengono fermati a Basilea, a ridosso del confine. Anzi, quando il ritardo diventa troppo pesante, li fermano anche prima, a Basel Bad, costringendo i passeggeri a scendere e usare un servizio di bus alternativo per raggiungere il centro della città. [….]

«Metà dei treni internazionali dalla Germania arriva in ritardo a Basilea — ha spiegato alla Frankfurter Allgemeine Zeitung Peter Füglistaler, capo delle ferrovie svizzere —. Se li facessimo proseguire, incasinerebbero anche gli orari della nostra circolazione» Füglistaler ha definito la misura una «sveglia» per Deutsche Bahn, dominus della rete tedesca, e non ha escluso ulteriori restrizioni.

caos ferrovie tedesche

Delle tante disfunzioni del sistema Germania, quella delle ferrovie è sicuramente la più clamorosa. Nel 2022, il 34,8% dei treni a lunga distanza ha portato ritardi superiori a 6 minuti, con punte del 40% tra giugno e luglio. Quest’anno, nei primi sei mesi, sono stati il 31,2%, ma manca ancora il dato estivo.

In realtà è peggio di così, le statistiche infatti tacciono sulle decine di treni che ogni giorno vengono cancellati in tutta la Germania, senza preavviso e senza che ai passeggeri venga fornita alcuna spiegazione. Si aggiunga che l’alta velocità nella Repubblica Federale è ferma ai tempi del nostro Pendolino.

caos ferrovie tedesche 2

Un solo esempio: il treno più veloce da Berlino a Monaco, più o meno la stessa distanza che c’è tra Roma e Milano, ci mette 4 ore, ma ce ne sono uno o due al giorno, gli altri impiegano mediamente mezz’ora in più. Sempre che arrivino in orario o che arrivino tout court.

Alla base c’è un problema di fondo: negli ultimi vent’anni, la Germania ha investito poco e male nelle sue infrastrutture e in particolare in quella ferroviaria. Con 38 mila chilometri, la rete tedesca è la più lunga d’Europa, ma è molto vecchia, in alcune aree i binari sono ancora quelli di cento anni fa e richiedono continue riparazioni, con l’apertura di cantieri che rallentano il traffico. […