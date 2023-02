NON CI SONO PIU' I FROCI DI UNA VOLTA - LUXURIA: “UNA VOLTA LE RIUNIONI DEI MOVIMENTI GAY FINIVANO IN UN’ORGIA COLLETTIVA. ADESSO SEMBRANO RIUNIONI DI CONDOMINIO, PIENE DI COPPIE CON I BAMBINI DELLE FAMIGLIE ARCOBALENO” - I VERI DISCRIMINATI A SAN VALENTINO NON SONO PIÙ GLI OMOSESSUALI, MA I SINGLE: “L’ACRONIMO LGBTQ STA DIVENTANDO PEGGIO DI UN CODICE FISCALE, PERCHÉ NON AGGIUNGERCI ANCHE LA LETTERA S, PER SINGLE, E RIVENDICARE COSÌ IL NUOVO DIRITTO A POTER DARE UNO SPAZIO ANCHE A CHI RESISTE SENZA UN FIDANZATO O UNA FIDANZATA?” - IL "SEMPRE PIÙ RARO SESSO OCCASIONALE" ...

Estratto dall’articolo di Vladimir Luxuria per “Specchio - la Stampa”

vladimir luxuria foto di bacco

È finito il tempo in cui a San Valentino ci sentivamo esclusi. La scusa di non essere riconosciuti come coppie non esiste più. I tempi sono cambiati: una volta il movimento di liberazione omosessuale e transessuale rivendicava il diritto di fare sesso – “faccio sesso dunque sono” - e chi avesse proposto di fare coppia fissa, o peggio, di creare una famiglia, sarebbe stato guardato con occhi truci. Eravamo tutti rigorosamente antifamilisti: perché proporre quel sistema di famiglia da cui ci eravamo sentiti esclusi? Volevamo vivere sessualmente liberi e promiscui, volevamo i locali, divertirci, figuriamoci se a qualcuno poteva venire in mente di mettere su famiglia.

vladimir luxuria foto di bacco

Una volta nelle riunioni dei movimenti gay si parlava, ci si facevano le canne, al massimo si finiva in un’orgia collettiva. Adesso sembrano riunioni di condominio, piene di coppie, con i bambini delle famiglie arcobaleno, persino con zie e nonne al seguito. Ci siamo normalizzati: ovunque ci si può sposare (vabbè, tranne in Italia dove ci si può unire solo civilmente, e se gli altri divorziano che si fa? Ci si disunisce?). Ma insomma, dettagli a parte, non abbiamo più la scusa di non essere riconosciuti come coppie.

caty la torre vladimir luxuria foto di bacco

E quindi la festa di San Valentino, che è soprattutto la festa dei ristoratori, dei cioccolatieri e dei fiorai, è diventata un po’ la nostra festa. Tutti contenti? Tutti tranne i single, gli unici che la sera di San Valentino non hanno santi in paradiso.

Noi che siamo scoppiati senza coppia, che se troviamo qualcuno per il famoso e sempre più raro sesso occasionale – nel senso che trovarlo è una grande occasione – siamo ormai una specie minacciata non solo dalle coppie etero e gay, ma dalle troppie – quelle dove sono in tre – e dal poliamore – dove sono in tanti. Spesso sfruttati da coppie aperte gay che magari per una sola notte usano il povero single e poi lo abbandonano al proprio destino, come un oggetto usato, e senza neanche diritto a una raccolta differenziata.

vladimir luxuria

La mia proposta dunque è questa: visto che l’acronimo LGBTQ sta diventando peggio di un codice fiscale, perché non aggiungerci anche la lettera S, per single, e rivendicare così il nuovo diritto a poter dare uno spazio anche a chi resiste senza un fidanzato o una fidanzata? Siamo noi la vera categoria a essere discriminata […]

San Valentino ci irride, si prende gioco di noi, si fa beffa dei bei tempi della rivoluzione sessuale, quando nei nostri movimenti di liberazione rifiutavamo l’idea di fidanzarci, di sposarci, figuriamoci di fare figli. Tutti fidanzati e sposati adesso, anzi i gay e le lesbiche si vogliono sposare più degli altri. Il rischio, per molti di noi, è finire ad amare dei surrogati. […]

vladimir luxuria al gay village foto di bacco (1) VLADIMIR LUXURIA VLADIMIR LUXURIA gay pride 2019 monica cirinna e vladimir luxuria VLADIMIR LUXURIA IL BACIO TRA ASIA ARGENTO E VLADIMIR LUXURIA vladimir luxuria al gay village foto di bacco (3) vladimir luxuria al gay village foto di bacco (2) vladimir luxuria al gay village foto di bacco (4) vladimir luxuria foto di bacco (1)