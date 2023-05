1 mag 2023 09:24

NON CI SONO PIÙ I CALIFFI DI UNA VOLTA – IL “PRESUNTO CAPO” DELL'ISIS È STATO UCCISO IN SIRIA. L’HA ANNUNCIATO IL PRESIDENTE TURCO ERDOGAN, SECONDO CUI I SERVIZI SEGRETI DI ANKARA HANNO COLPITO “IL COSIDDETTO LEADER DI DAESH, NOME IN CODICE ABU HUSSEIN AL-QURASHI” IN UN’OPERAZIONE NELLA REGIONE NORD-OCCIDENTALE DI AFRIN – AL-QURASHI ERA DIVENTATO IL CAPO DELL’ISIS NEL NOVEMBRE 2022, DOPO CHE IL PRECEDENTE LEADER DEL GRUPPO TERRORISTICO...