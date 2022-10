NON CI SONO PIÙ LE MEZZE STAGIONI – MENTRE VOI SUDATE IN CITTÀ, VIPPONI E SVIPPATI CONTINUANO A FARE QUELLO CHE GLI RIESCE MEGLIO: UNA MAZZA! – CON IL CALDO CHE NON CI DÀ TREGUA, I SOCIAL GRONDANO DI FOTO DI INFLUENCER E ATTORI CHE ALLUNGANO L’ESTATE: CRISTIANA CAPOTONDI POSTA UN TUFFO NEL MARE DI SARDEGNA, LUISA RANIERI E LUCA ZINGARETTI SVACANZANO A PANTELLERIA, ELISABETTA GREGORACI SFOGGIA L'ADDOME PIATTO, VALENTINA FRADEGRADA MOSTRA LE BOCCE IN PISCINA E CHIARA FERRAGNI GIRA IN CANOTTIERA PER MILANO…

Candida Morvillo per il “Corriere della Sera”

Sono giorni che non apro la chat di famiglia. Finché l'ho fatto, ho sofferto: io a Milano nel traffico, in ufficio, col caldo anomalo e le zanzare, e loro a Sorrento al mare che fanno il bagno in pausa pranzo. Mio nipote s' immerge ogni giorno senza muta e, ogni giorno, tira su un polpo. Non è invidia, è semmai strategia di sopravvivenza: con questo bel tempo, meglio evitare di pensare al mare. Ieri a Milano, l'App del meteo prevedeva 23 di massima, le temperature hanno veleggiato verso i 30. Anche Instagram fa venire caldo solo a guardarlo.

Cristiana Capotondi posta la foto di un tuffo al mare «negli occhi, il sole dell'isola mia». Claudia Gerini è a Roma in canottiera. Stintino è piena di ombrelloni e gente in bikini. Laura Pausini festeggia la comunione della figlia Paola all'aperto, su un fiume, a giudicare dalla foto. Elisabetta Gregoraci mangia zucchero filato per strada a Montecarlo, indossando un crop top, vale a dire una maglia con la pancia completamente scoperta.

Chiara Ferragni pranza all'aperto in via Montenapoleone con un abito bustier e le spalle nude. La mattina c'era nebbia, era uscita col soprabito, ma per fortuna, si era vestita a cipolla. L'influencer Valentina Fradegrada è da qualche parte in piscina. Luisa Ranieri raccoglie olive sotto il sole di Pantelleria. Il marito Luca Zingaretti, sull'isola, fa anche il bagno. Gianluca Vacchi fa stretching in mutande, all'aperto, di notte. Forse perché di giorno fa troppo caldo.

L'unico conforto degli italiani impossibilitati a godersi il caldo anomalo di quest' ottobre è pensare a quanto stiamo risparmiando di riscaldamento. A Milano, la data per accenderli è ulteriormente slittata dal 22 ottobre al 29 ottobre e, poi, al 3 novembre.

Sarebbe autunno da oltre un mese, i metereologi dicono che siamo a 4-6 gradi sopra la media in tutta Italia e buona parte d'Europa e che questo mese di ottobre si candida a essere il più caldo di sempre, in un anno che è stato il più caldo dal 1.800. Per domani, è atteso un ulteriore richiamo di aria calda dal Sahara.

Che caldo... Fa caldo... Impossibile non parlarne. Si discetta del caldo come nell'ottobre scorso lo si faceva di varianti Covid: «È colpa del Foehn, il vento caldo e secco che discende dai pendii alpini», «al Nord arriverà il freddo, al Sud si va verso la "novembrata"»; «stiamo per avere le "notti tropicali", con più di venti gradi»; «è stato calcolato che, con questo caldo, le uova di zanzara si schiuderanno fino a Natale»; «l'anticiclone Scipione l'Africano trasporterà le temperature della Terza Ottobrata fino a massime di 32 gradi in Sicilia e Sardegna»; «ad Halloween, arriva pure un Anticiclone battezzato "Mostro", nel senso di estensione mostruosa perché si estende dall'Algeria alla Finlandia».

Eravamo tutti virologi, stiamo diventando tutti metereologi. I Tg sono pieni di servizi dalle spiagge affollate. Sui social, i commenti si dividono fra polemici, stupefatti o complottisti: «L'inviata presenta i bagnanti felici che si concedono un bagno in ritardo. Invece di essere preoccupati, ci mostrano un'immagine felice del riscaldamento globale», scrive Lucabix. Teresa Vispa posta le foto a confronto del basilico che era secco a luglio e sta spuntando adesso. Un terrapiattista dà la colpa alle scie chimiche. L'ex vicesindaco di Milano Ada Lucia de Cesaris rileva accanto a sé una signora col piumino e una in canottiera. Non ci sono più le mezze stagioni, né le mezze misure e niente è più trasversale che parlare del tempo.

Girano i meme col panettone che lo apri ed è un'anguria. È previsto caldo anche a novembre, c'è chi si preoccupa per la stagione sciistica, chi per le colture, chi per le ritardate vendite dei cappotti e c'è invece chi fa il tifo per le temperature alte e le bollette basse. Nell'Italia pure sempre più polarizzata, il caldo stordisce e non si sa bene se del bel tempo c'è da preoccuparsi o rallegrarsi.

