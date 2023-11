2 nov 2023 09:03

NON CI SONO PIÙ GLI STALKER DI UNA VOLTA – UN 60ENNE HA TORMENTATO PER UN ANNO UNA DONNA CON TELEFONATE E MESSAGGI, CONVINTO CHE FOSSE LA SUA EX FIDANZATA, CHE LO AVEVA MOLLATO E AVEVA CAMBIATO NUMERO DI CELLULARE. IN REALTÀ SI TRATTAVA DI UN’OMONIMA – LA POVERETTA È PIOMBATA IN UN PESANTE STATO D'ANSIA E DEPRESSIONE: “ERANO MESSAGGI A SFONDO SESSUALE. SCHIFOSI. RICEVEVO VIDEO EROTICI IN CUI MOSTRAVA LE PARTI INTIME” – LO STALKER È STATO DENUNCIATO. ORA È A PROCESSO E SI È DIFESO DICENDO…