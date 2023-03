4 mar 2023 18:40

NON CI SONO PIÙ I TERRORISTI DI UNA VOLTA – MARK MUFFLEY, 40 ANNI, È STATO ARRESTATO DALL'FBI PER AVER TENTATO DI IMBARCARE UN ESPLOSIVO IN AEREO AL “LEHIGH VALLEY INTERNATIONAL AIRPORT”, IN PENNSYLVANIA – LA BOMBA ERA STATA PIAZZATA DENTRO UNA VALIGIA CHE SAREBBE DOVUTA ANDARE IN STIVA IN UN VOLO DIRETTO IN FLORIDA, MA È STATA INTERCETTATA DAI CONTROLLI DEL METAL DETECTOR...