NON CI SONO SANTI: GISELLA CARDIA NON SI PRESENTA ALLA PREGHIERA – LA VEGGENTE, A RISCHIO SCOMUNICA E CON UNA CONDANNA PER BANCAROTTA FRAUDOLENTA, HA DISERTATO LA CONSUETA PREGHIERA DEL 3 DEL MESE NEL PRATONE DI TREVIGNANO ROMANO – LA CARDIA HA PREFERITO NON SFIDARE IL DIKTAT DEL VESCOVO CHE HA BOLLATO LE PRESUNTE APPARIZIONI COME TAROCCHE - GLI ADEPTI DELLA VEGGENTE: “NON CREDIAMO AL VESCOVO. ANCHE BERNADETTE VENIVA PRESA PER PAZZA…”

Estratto dell’articolo di Maria Novella De Luca per "la Repubblica"

fedeli riuniti a trevignano romano senza la veggente gisella cardia

Irriducibili. Gisella non c’è ma i fedeli, anzi gli adepti, sono arrivati, rosari alla mano, sguardo rivolto al cielo, a pregare la Madonna, certo, ma anche per lei, Maria Giuseppa Scarpulla, nome d’arte Gisella Cardia, veggente di Trevignano, moltiplicatrice di generi alimentari e di mistiche visioni, condannata per bancarotta fraudolenta e oggi a rischio, anche, di cattolicissima scomunica.

Erano un centinaio nel prato dei miracoli […] «Il vescovo ha detto che non c’è nulla di soprannaturale nelle visioni di Gisella? E chi ci crede. Anche Bernadette veniva presa per pazza, pensate a Medjugorie. Sono ostacoli sulla via della fede». Marianna è una fedelissima e non ha mai saltato un raduno […]

gisella cardia la veggente di trevignano

Non è bastato il verdetto della commissione teologica istituita dal vescovo di Civita Castellana, Marco Salvi, che ha scritto a chiare lettere constat de non supernaturalitate nelle (presunte) apparizioni mariane di Maria Giuseppa che il 3 di ogni mese sosteneva di ricevere in pubblico un messaggio della Vergine Maria. […] Maria Giuseppa, invece, al prato dei miracoli non è salita, annunciando questa volta un messaggio (forse) su YouTube nei prossimi giorni. Le vie della fede sono infinite e spesso virtuali almeno a Trevignano.

gisella cardia a porta a porta 1

La veggente che nei giorni di Pasqua afferma di provare gli stessi dolori della passione di Cristo, diffidata da monsignor Salvi di millantare nuove apparizioni, ha inviato un comunicato in cui racconta di non aver partecipato alla «preghiera del 3 aprile 2024, per dimostrare la sua comunione con la chiesa di Cristo auspicando un nuovo dialogo con il vescovo di Civita Castellana». Invitando però tutti i suoi seguaci «a partecipare a questo delicato momento con la preghiera».

Gisella Cardia 1

Maria Giuseppa, insomma, dopo lo smascheramento dei miracoli e il durissimo verdetto della diocesi di Civita Castellana, ha scelto una via prudente per evitare la scomunica. E infatti non c’era traccia nemmeno del gruppetto di preti polacchi che ai raduni di Gisella, a dispetto di ogni regola ecclesiastica, riceveva confessioni e impartiva benedizioni in improvvisati chalet lungo il lago. Loro sì a rischio di essere cacciati dalla Chiesa, se avessero infranto il diktat della Curia. […]

Gisella Cardia gisella cardia le iene 1 GISELLA CARDIA RACCONTA IL MIRACOLO DELLA MOLTIPLICAZIONE DEGLI GNOCCHI gisella cardia le iene 2 GISELLA CARDIA BRUNO VESPA gisella cardia le iene 6