effetto fata morgana barcellona 2

Una città galleggiante, apparsa nei giorni scorsi quasi dal nulla in mezzo al mare. È successo al largo di Barcellona dove tutte le persone presenti sulla spiaggia sono rimaste letteralmente a bocca aperta.

Una sagoma grigia e ben definita si stagliava all’orizzonte, con torri alte e una forma che ricordava quella di una piattaforma offshore. Ma in realtà in mare non c’era assolutamente nulla di reale e tangibile. Si trattava infatti di un effetto ottico già riscontrato in alte parti del mondo, dalla Sicilia alla Cina: l’effetto Fata Morgana.

effetto fata morgana barcellona 1

Le condizioni meteorologiche particolari presenti il 18 febbraio hanno generato l’effetto Fata Morgana, immortalato da Xavi Cabo. L’uomo ha poi inviato la foto a La Vanguardia, che l’ha pubblicata. Le immagini sono state scattate dalla spiaggia di Gavà.

“È stato spettacolare”, racconta. “Visivamente era come una città sul mare.

L’effetto Fata Morgana prende il nome dall’omonima maga mitologica, sorellastra di Re Artù, che mostrava ai marinai fantastici castelli in aria o in terra per attirarli e quindi condurli alla morte.

effetto fata morgana

Si tratta di un miraggio o di un’illusione ottica dovuta a un’inversione di temperatura. Gli oggetti che si trovano all’orizzonte, tra cui isole, scogliere, navi o banchi di ghiaccio, possono assumere un aspetto allungato che si estende in altezza. Di fatto ciò che vede un osservatore posto a distanza è una sorta di castello delle fiabe.

Come ha origine? Esso si verifica quando i raggi di luce vengono incurvati dal passaggio attraverso strati d’aria a temperature diverse. In condizioni di tempo sereno, può accadere che uno strato d’aria molto calda sovrasti uno d’aria più fredda. In questo caso, si crea un condotto atmosferico che agisce come una lente di rifrazione, producendo una serie di immagini.

effetto fata morgana 2

Questo fenomeno può essere visto sia sulla terra che in mare, sia nelle regioni polari che nei deserti. Nel nostro paese l’effetto Fata Morgana è noto da secoli al largo delle coste della Sicilia e della Calabria, nello stretto di Messina.

È stato avvistato anche in Cina a Jiangxi e Foshan 5 anni fa ma a quanto pare a Barcellona il fenomeno è stato notato ripetutamente negli ultimi tempi.

effetto fata morgana 1

Come spiega La Vanguardia, i riferimenti alle cosiddette “città galleggianti” sono aumentati al largo della costa di Barcellona per due motivi: condizioni meteorologiche favorevoli e il traffico significativo di grandi navi, da crociera e mercantili, che transitano nel porto della città catalana.

