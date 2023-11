7 nov 2023 14:26

NON DIAMO TUTTO PER SPACCIATO – UNA GIUDICE DI ROMA HA RIMESSO IN LIBERTÀ (CON OBBLIGO DI FIRMA) UNA 39ENNE CHE ERA STATA FERMATA PER SPACCIO DUE VOLTE IN 24 ORE: “MI FACCIA VEDERE LA SUA BUONA VOLONTÀ, NON LO FACCIA PER ME, MA PER I SUOI FIGLI” – LA DONNA ERA STATA BECCATA CON 43 DOSI DI CRACK E COCAINA A TOR BELLA MONACA - APPENA TORNATA IN LIBERTÀ ERA STATA PIZZICATA DI NUOVO CON 10 DOSI...