CAFONALINO - ALTRO CHE VIA DELLA SETA! LA ROMA CHE CONTA O PROVA O CONTARE NON PUÒ PIÙ FARE A MENO DI SONIA, ANIMA E CUORE DEL RISTORANTE “HANG ZHOU”. CHI NON APPARE INSIEME A LEI IN UNA DELLE FOTO INCORNICIATE NEL SUO LOCALE NON PUÒ DIRE DI ESISTERE MONDANAMENTE - PER I 70 ANNI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE SONO ACCORSI AMICI E CLIENTI D’ECCEZIONE: FULVIO ABBATE, DARIO ARGENTO, PINO STRABIOLI, FRANCESCA REGGIANI SERENA BORTONE, SAVERIO FERRAGINA E IL TENORE FABIO ANDREOTTI…