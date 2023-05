14 mag 2023 15:24

NON DIRE GATTO SE NON HAI IL BOTTINO NEL SACCO – A CASSOLA, IN PROVINCIA DI VICENZA, UN MICIO HA SVENTATO UN FURTO DA 100MILA EURO: L’ANIMALE HA SVEGLIATO IL PADRONE DI CASA INTORNO ALLE 3.30 DEL MATTINO, MENTRE ALCUNI UOMINI STAVANO TRAFFICANDO IN GIARDINO – I MALVIVENTI ERANO ENTRATI IN UNA DITTA DI AUTOTRASPORTI, ATTIGUA ALLA CASA, E STAVANO RUBANDO UN CARICO DI OCCHIALI GRIFFATI DAL RIMORCHIO DI UN CAMION. L’UOMO HA AVVERTITO I CARABINIERI E…