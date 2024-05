NON DITE AL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA LOLLOBRIGIDA CHE DOPO LA CARNE "COLTIVATA", POTREBBE ARRIVARE ANCHE IL CAFFE' "SINTETICO" - TRA DEFORESTAZIONE DI MASSA, INQUINAMENTO E CAMBIAMENTO CLIMATICO, ENTRO IL 2050 CIRCA METÀ DEI TERRENI DESTINATI ALLA COLTIVAZIONE DI CAFFE' SARANNO INUTILIZZABILI - SEMPRE PIU' AZIENDE STANNO SVILUPPANDO ALTERNATIVE AL CAFFE', TRA BEVANDE RICAVATE DA ALTRI INGREDIENTI E COLTIVAZIONI IN LABORATORIO - L'UNICA ALTRA SCELTA SARA' PAGARE PREZZI STELLARI PER UNA "TAZZULELLA"

ì1 - CONDANNATI AL CAFFÈ SINTETICO “CHICCHI IN LABORATORIO QUELLO VERO COSTERÀ TROPPO”

Estratto dell'articolo di Massimo Basile per “la Repubblica”

caffe

Tra i tre miliardi di tazzine di caffè al giorno che vengono consumate in tutto il mondo, qualcuna potrebbe essere fatta da chicchi sintetici, creati in laboratorio. […] È quanto riporta il Wall Street Journal che ha messo insieme un dato statistico e un trend del mercato. Una pianta di arabica produce in media tra i 450 e i 900 grammi di caffè all’anno. Questo significa che chi beve continuamente due tazzine al giorno ha bisogno della produzione di almeno venti alberi da caffè.

caffe chicchi e bacche

Considerando la deforestazione di massa e le condizioni di povertà dei lavoratori, oltre all’inquinamento legato alle emissioni nocive, metà dei terreni destinati alla coltivazione saranno inutilizzabili entro il 2050. In Brasile, la percentuale può raggiungere l’88 per cento. Per questo, secondo il quotidiano finanziario, almeno una mezza dozzina di compagnie sta utilizzando biotecnologie per rimpiazzare i prodotti naturali con qualcosa che mantiene lo stesso gusto, ma è privo delle fragilità legate alle condizioni climatiche. […]

sfruttamento caffe

Il primo approccio è quello dei sostituti naturali: lo pseudo-caffè può essere ricavato dalla lavorazione di una serie di ingredienti, inclusi ceci, datteri e scarti agricoli o il più esotico seme di Ràmon conosciuto sin dai tempi dei Maya. […]

Altre società preferiscono coltivare direttamente in laboratorio piante da caffè sfruttando dei bioreattori in maniera analoga a quanto succede per i principi attivi dei medicinali. […] Secondo gli analisti, il finale appare già scritto: quando il caffè diventerà sempre più scarso, i prezzi saliranno, e allora i consumatori passeranno in massa a quello più economico. Specie in tutti quei prodotti in cui il caffè è solo un ingrediente del mix. E in questo caso, è pronto ad accoglierli il caffè artificiale.

caffe 2

Lo stesso succederà per la cioccolata, non è un caso che in questi mesi i future di queste due materie prime sono al centro di rialzi stellari. Il punto interrogativo, per alcuni, è un altro: il sapore è sintetico? Secondo il Ceo di Voyage Foods, Adam Maxwell, «il sapore è identico a quello che beviamo ogni giorno». Ma essendo direttamente coinvolto, difficilmente avrebbe potuto sostenere il contrario. […]

2 - A LONDRA È GIÀ UN LUSSO UNA TAZZA VOLA A 5 STERLINE

Estratto dell'articolo di Antonello Guerrera per “la Repubblica”

caffe

Una tazza di caffè a cinque sterline, ossia quasi sei euro. Non è un incubo, ma sempre più realtà a Londra e nel Regno Unito. Si incolpano l’inflazione, il tempo inclemente in Brasile e Vietnam, i costi di trasporto aumentati anche a causa degli attacchi dei ribelli yemeniti Houthi alle navi in transito nel Mar Rosso. […]

Insomma, il caffè a Londra sta diventando quasi un lusso. Del resto, qui tutto è schizzato, soprattutto nel centro della capitale. […] I gestori di caffetterie e pub se la prendono con i costi alle stelle dopo il Covid e la guerra in Ucraina, i salari dei lavoratori che sono aumentati anch’essi a causa della Brexit, e poi l’inflazione e l’elettricità.

caffe al bar

A loro dire, non possono far altro che scaricare le spese sui clienti. Di certo, se si è con un amico e si decide di offrire il caffè, ora ci si pente quasi subito. Almeno, se si prende un espresso semplice, in genere a Londra ancora si pagano “soltanto” 2,5 o tre sterline. […] «Tra due o tre anni, pagare 5 sterline per un caffè standard sarà la norma», dice al Guardian Jeffrey Young, a capo di Allegra Group, società che analizza gli andamenti del settore alimentare. Una tempesta perfetta ha scatenato simili aumenti, anche del 25% in due anni.

caffe' 2

Innanzitutto, c’è carenza di scorte di caffè in Europa. Far arrivare i chicchi da Brasile e Vietnam è più lento — a causa delle tensioni internazionali — ma anche più caro per la siccità e le gelate dei due Paesi negli ultimi anni. Per non parlare del climate change, che nei decenni a venire potrebbe dimezzare i terreni da piantagioni da caffè nel mondo, incrementando così il prezzo finale al bancone. Anche la Brexit ha avuto il suo impatto: non solo inflazionistico ma anche sugli stipendi dei lavoratori dei coffee shop. Perché trovare personale “facile” qui a Londra, come ci dicono ristoratori e lo stesso sindaco Sadiq Khan, è sempre più difficile. […]

caffe' 1