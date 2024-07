27 lug 2024 09:30

NON DITE AL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA LOLLOBRIGIDA CHE PRESTO LA CARNE COLTIVATA POTREBBE ARRIVARE IN EUROPA - LA START-UP FRANCESE "GOURMEY" HA PRESENTATO ALLA COMMISSIONE EUROPEA UNA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER IL SUO FOIE GRAS CREATO IN LABORATORIO - IL PROCESSO DI VALUTAZIONE DOVREBBE DURARE ALMENO 18 MESI E RIGUARDA ANCHE I POTENZIALI IMPATTI SOCIALI ED ECONOMICI - UNA VOLTA DICHIARATA VALIDA LA RICHIESTA, L'AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE DOVRÀ…