25 feb 2023 18:05

NON DITE AL MINISTRO VALDITARA CHE GIRA UN NUOVO VIDEO DEL PESTAGGIO AL LICEO MICHELANGIOLO DI FIRENZE IN BASE AL QUALE EMERGE IN MODO NITIDO CHE I SINISTRELLI DEI COLLETTIVI VENGONO CIRCONDATI E PICCHIATI DAI MILITANTI MAL-DESTRI DI AZIONE STUDENTESCA - NON UNA RISSA QUINDI MA UNA VERA E PROPRIA SPEDIZIONE PUNITIVA. IN BASE ALLE NUOVE IMMAGINI CHE FANNO CHIAREZZA SU QUANTO AVVENUTO, COSA DICE GIORGIA MELONI? - VIDEO