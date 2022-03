23 mar 2022 16:38

NON DITE A PUTIN CHE DOMANI VOLODYMYR ZELENSKY PARTECIPERÀ IN VIDEO COLLEGAMENTO AL VERTICE STRAORDINARIO DEI LEADER NATO A BRUXELLES - PER IL PRESIDENTE UCRAINO SARÀ LA NUOVA OCCASIONE PER CHIEDERE L’AIUTO E IL SOSTEGNO DELL’ALLEANZA ATLANTICA, SENZA GROSSE SPERANZE: HA GIÀ DETTO DI AVER CAPITO CHE KIEV NON POTRÀ MAI ENTRARE NELLA NATO, E CHE LA NO-FLY ZONE NON È PERCORRIBILE (INFATTI IERI AL PARLAMENTO ITALIANO NON L’HA MANCO CITATA)