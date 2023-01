9 gen 2023 17:51

NON DITELO AI NO VAX: NEGLI STATI UNITI È STATO APPROVATO IL PRIMO VACCINO AL MONDO PER LE API DA MIELE. SERVIRÀ A COMBATTERE LA PESTE CHE DEVASTA LE COLONIE DI INSETTI – AL MOMENTO IL SIERO È DISPONIBILE SOLO PER GLI APICOLTORI COMMERCIALI. MA COME SI FARÀ A VACCINARE TUTTE LE API?