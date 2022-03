1 mar 2022 09:07

NON ERA AMORE, MA OSSESSIONE: ILENIA FABBRI È MORTA PER SOLDI - SONO STATI CONDANNATI ALL’ERGASTOLO CLAUDIO NANNI, L’EX MARITO DELLA DONNA UCCISA A FAENZA A FEBBRAIO 2021, E PIERLUIGI BARBIERI, ESECUTORE MATERIALE DEL DELITTO - I RACCONTI CHOC DEL SICARIO: IL LORO PIANO ORIGINARIO ERA DI FAR SCOMPARIRE LA DONNA IN UN TROLLEY E SCIOGLIERLA NELL’ACIDO - NANNI AVEVA PIANIFICATO L’OMICIDIO DELL’EX MOGLIE PER UNA CAUSA DI LAVORO. ILENIA RIVENDICAVA DI DOVER AVERE I SOLDI CHE LE SPETTAVANO DALL’ATTIVITÀ DI FAMIGLIA, CIRCA…