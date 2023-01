17 gen 2023 09:20

NON ERA MESSINA DENARO IL BOSS DEI BOSS DI COSA NOSTRA - I CLAN PALERMITANI NON SI SAREBBERO MAI FATTI GUIDARE DA UN TRAPANESE - PER LA SUCCESSIONE CI SONO GIOVANNI MOTISI DETTO “IL PACCHIONE”, EX KILLER DI FIDUCIA DI RIINA - GIUSEPPE AUTERI, DETTO VASSOIO, CRESCIUTO ALL'OMBRA DEL BOSS CALOGERO LO PRESTI - SANDRO CAPIZZI, RAMPOLLO DELL'ANZIANO BOSS BENEDETTO CAPIZZI - IL SOGNO DEI CLAN? RESUSCITARE UNA “COMMISSIONE” PER DECIDERE GLI AFFARI PIU’ IMPORTANTI…