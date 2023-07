14 lug 2023 15:27

NON È ESTATE, È UN GIRARROSTO - L'ANTICICLONE AFRICANO CHE HA COLPITO L'ITALIA STA PER RAGGIUNGERE IL MASSIMO DELLA POTENZA: NEI PROSSIMI GIORNI SONO PREVISTE TEMPERATURE ANCHE DI 12°C SOPRA LA MEDIA STAGIONALE - IN MOLTE CITTÀ VERRANNO FRANTUMATI IL RECORD DI CALDO: CON PICCHI DI 43 GRADI A ROMA, 45 IN PUGLIA E ADDIRITTURA 48 IN SARDEGNA E IN SICILIA - ANCHE LA NOTTE SI DOVRÀ FARE I CONTI CON L'AFA, CON LE TEMPERATURE CHE NON SCENDERANNO MAI SOTTO I 20 GRADI…