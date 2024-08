1 ago 2024 11:36

NON FACCIAMO GLI INDIANI: IL PASSATO CI TRAPASSA – QUASI MILLE BAMBINI NATIVI AMERICANI SONO MORTI NEI COLLEGI PUBBLICI AMERICANI NELL’ARCO DI 150 ANNI: SECONDO UN'INDAGINE COMMISSIONATA DALLA MINISTRA DEGLI INTERNI DEB HAALAND, CI SONO CENTINAIA DI TOMBE IN 65 DELLE OLTRE 400 SCUOLE ISTITUITE PER COSTRINGERE I NATIVI A RINNEGARE LA PROPRIA CULTURA E A "INTEGRARSI" IN QUELLA DEI BIANCHI – I PICCOLI MORIVANO PER MALATTIE, ABUSI E…