13 ott 2020 17:00

NON FARA' ONORE A ROMA E ALLA SUA STORIA MA CHI GUIDA NELLA CAPITALE E' CONTENTO - MOLTI GLI ANNUNCI SUL WEB CHE PROPONGONO SAMPIETRINI "ANTICHI" CON LO SCONTO: PER UN "SERCIO" BASTANO 50 CENTESIMI - SONO UN PEZZO DELLA STORIA URBANISTICA DELLA CITTA' MA RAPPRESENTANO UN INCUBO PER AUTISTI, CICLISTI E PEDONI - DOPO L’ADDIO AI SAMPIETRINI IN VIA IV NOVEMBRE, LA PROSSIMA TAPPA SARÀ VIA NAZIONALE: PERCHE' NON USARLI PER UNA SERIE DI SCULTURE?