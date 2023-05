4 mag 2023 17:50

NON FATE GLI INDIANI! – A NEW DELHI UN GRUPPO DI LOTTATRICI SI È ACCAMPATO DAL 23 APRILE FUORI DAL PARLAMENTO CHIEDENDO L’INCRIMINAZIONE PER MOLESTIE SESSUALI DEL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE DI WRESTLING (E PARLAMENTARE DEL PARTITO DI MAGGIORANZA) SHARAN SINGH – L’UOMO, INSIEME AD ALTRI DIRIGENTI SPORTIVI, PER 10 ANNI AVREBBE ALLUNGATO LE MANI SU ALMENO SETTE ATLETE. IERI LA POLIZIA INDIANA AVREBBE MANGANELLATO LA RAGAZZE E UNA DI LORO È FERITA ALLA TESTA