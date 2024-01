NON FATE SAPERE AI CATTO-CONSERVATORI, INDIGNATI PER IL LIBRO DEL CARDINAL FERNANDEZ, CHE ANCHE IL LORO MITO, KAROL WOJTYLA, SCRISSE DI SESSO E ORGASMI – NEL 1960, UN GIOVANE KAROL WOJTYLA SCRISSE “LOVE AND RESPONSIBILITY”, IN CUI AFFRONTAVA IL TEMA DEL SESSO E DELL’ECCITAZIONE, ARRIVANDO A SOSTENERE L’IMPORTANZA DEGLI ORGASMI SIMULTANEI – UN ANTESIGNANO DEL VOLUME “LA PASION MISTICA”, SCRITTO DAL PREFETTO DEL DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, VICTOR MANUEL FERNANDEZ, CHE HA CAUSATO GROSSA IRRITAZIONE NELL’ALA REAZIONARIA DELLA CHIESA (LA STESSA CHE DICE DI ISPIRARSI A WOJTYLA)

la pasion mistica di victor manuel fernandez

1. J. ALLEN JR: "ANCHE WOJTYLA SCRISSE DI SESSO E ORGASMI"

Da https://ilnuovosismografo.blogspot.com/

Continua il dibattito sul libro "La pasión mística" scritto nel 1998 dall'attuale Prefetto del Dicastero della Fede il cardinale Fernández. Su Crux interviene il giornalista statunitense John Allen jr affermando che anche Wojtyla nel suo libro "Amore e responsabiltà" affrontò nei dettagli i rapporti sessuali tra gli sposi.

Una polemica che per Allen è strumentale all'opposizione della frangia conservatrice contro il Papa e il suo attuale braccio destro.

LOVE AND RESPONSIBILITY DI KAROL WOJTYLA

Seguono alcuni stralci dell'articolo di J. Allen jr.

John J. Allen Jr. (Crux) - Nelle ultime 48 ore, una campagna orchestrata tra i critici conservatori della recente dichiarazione vaticana sulle benedizioni non liturgiche delle unioni omosessuali ha messo in luce il libro di Fernández del 1998 per suggerire che egli abbia un approccio eccessivamente libertino e dubbioso alle questioni di sesso, sollevando potenzialmente interrogativi sui fondamenti della dichiarazione del 18 dicembre da lui scritta, Fiducia Supplicans .

(....) Il punto è questo: se un funzionario vaticano che esplora le dinamiche dell'orgasmo dovesse, ipso facto, essere squalificato dall'incarico, allora un simile standard escluderebbe non solo Fernández ma anche Giovanni Paolo II.

papa wojtyla

(...) Per tutti coloro che oggi si professano sgomenti per il modo esplicito con cui Fernández tratta gli orgasmi, vale la pena dare un'occhiata a come il giovane Karol Wojtyla affrontò lo stesso argomento, in un momento e in un luogo in cui il tabù contro la discussione aperta di argomenti sessuali era infinitamente più forte rispetto all’Argentina della fine degli anni ’90.

Per la cronaca, la parola “orgasm” appare sette volte nella traduzione inglese di Love and Responsibility , “orgasmus” tre volte e “climax” dieci volte.

victor manuel fernandez detto tucho 1

Ad un certo punto, ad esempio, il futuro Papa Giovanni Paolo II sostiene che, per quanto possibile, uomini e donne dovrebbero mirare a raggiungere orgasmi simultanei durante i rapporti sessuali, una conclusione preceduta da un'analisi straordinariamente dettagliata delle diverse dinamiche dell'eccitazione sessuale negli uomini e nelle donne.

In un altro passaggio, Wojtyla discute addirittura il fenomeno di una donna che finge un orgasmo, situandolo nel contesto della necessità di un’educazione sessuale continua – una posizione che, di per sé, era abbastanza audace per gli standard pudichi del cattolicesimo polacco pre-Vaticano II. .

bergoglio con victor manuel fernandez

Naturalmente, i critici più accaniti di Fernández, la maggior parte dei quali si descriverebbero come devoti di Giovanni Paolo II, sono sgradevolmente consapevoli di questi paralleli e si sforzano di negarli o minimizzarli. Il commentatore cattolico tradizionalista Peter Kwasniewski, ad esempio, ha scherzato dicendo che mentre Giovanni Paolo II ha elaborato una “teologia del corpo”, Fernández ha invece servito un’imbarazzante “teologia dell’oscen o”.

2. LE DONNE, LA FEDE, L’ORGASMO. IL CARDINALE E LE CRITICHE AL LIBRO SULL’ESTASI MISTICA

FERNÁNDEZ, EX SANT’UFFIZIO: OGGI LO SCRIVEREI DIVERSO

Estratto dell’articolo di Gian Guido Vecchi per il “Corriere della Sera”

le frasi a luci rosse nel libro di victor manuel fernandez

«Non contiene errori teologici ma certo, letto oggi, dico che scriverei un libro diverso». Il cardinale Victor Manuel Fernández, prefetto del dicastero per la Dottrina della fede, spiega al Corriere che no, non si riconosce più nel testo che ha scatenato gli attacchi di siti e blog tradizionalisti e per la verità si era reso conto ben presto che «poteva essere interpretato in maniera non adeguata», come in effetti è accaduto un quarto di secolo più tardi.

La galassia consueta di siti e blog tradizionalisti è partita di nuovo all’attacco del teologo argentino vicino al Papa, nominato l’anno scorso da Francesco al vertice dell’ex Sant’Uffizio. C’è chi ha gridato allo scandalo, chi ha parlato di «blasfemia», «pornografia» e perfino di «pornoteologia». Tutto per un libro intitolato La pasión mística che venne pubblicato in Messico, nel 1998, da un Fernández trentaseienne. […]

victor manuel fernandez detto tucho 2

Un’opera di 94 pagine che contiene passaggi espliciti, come un’analisi minuziosa delle presunte differenze tra orgasmo maschile e orgasmo femminile che «di solito è insaziabile» e potrebbe spiegare […] la ragione per la quale le donne appaiono «più aperte all’esperienza religiosa».

[…] resta il fatto che il testo risale agli anni in cui era parroco e si rivolgeva agli sposi della sua chiesa: «Cosi è nato il libro, che per quelle coppie è stato una bella cosa. Pochi mesi dopo, però, ho chiesto all’editore che lo facesse sparire e ho dato loro altri libri di preghiera», ricorda Fernández.

bergoglio con victor manuel fernandez

Alcuni passaggi, «usati fuori contesto», potevano essere fraintesi. Non lo scriverebbe più così: «Difatti, dopo quello ho scritto altri due libri, intitolati La forza salvifica della mistica e La forza trasformante della mistica», opere che si possono trovare ancora in commercio, a differenza de La pasión mística». Il cardinale, tra l’altro, spiega di non averne «mai autorizzato» la versione online: «Ma ora alcuni, contro la mia volontà, lo hanno pubblicato su Internet. È chiaro che fa parte di un sistema ben rodato per mettere in ridicolo».

L’estate scorsa […] era stato attaccato dai tradizionalisti per un altro libro giovanile, Sáname con tu boca. El arte de besar, scritto nel 1995 come una catechesi per adolescenti sul significato del baciare: «Ci sono gruppi contrari a Francesco che sono infuriati e arrivano al punto di usare mezzi non etici per farmi del male», spiegò.

Da tempo il cardinale è nel mirino per le sue posizioni progressiste. L’ultima polemica è scoppiata dopo la pubblicazione della dichiarazione Fiducia supplicans, nella quale Fernández […] ha dato via libera alla «possibilità di benedire le coppie in situazioni irregolari e le coppie dello stesso sesso» […].

ARTICOLI CORRELATI

victor manuel fernandez detto tucho KAROL WOJTYLA victor manuel fernandez detto tucho papa wojtyla papa wojtyla