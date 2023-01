3 gen 2023 10:33

NON FATE SAPERE A SALVINI QUANTO SONO BRAVI GLI AUSTRALIANI A CHIUDERE I PORTI – LA NAVE DA CROCIERA “VIKING ORION”, SALPATA DALLA NUOVA ZELANDA E DIRETTA IN AUSTRALIA È BLOCCATA DA UNA SETTIMANA IN MEZZO AL MARE PERCHÉ LE AUTORITÀ AUSTRALIANE NON LA FANNO ATTRACCARE – IL MOTIVO? ALLO SCAFO DELLA NAVE DA CROCIERA SI SAREBBERO ATTACCATE DELLE ALGHE CHE POTREBBERO SCONVOLGERE L’ECOSISTEMA LOCALE E CHE DEVONO ESSERE RIMOSSE PRIMA DI ENTRARE NELLE ACQUE TERRITORIALI AUSTRALIANE...