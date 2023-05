Estratto dell’articolo di Alessia Marani e Gianluca Lengua per il Messaggero

Sfrattati i Blasi dalla Longarina. Morosa la società che gestisce l'affitto dei campi di calcio e padel al centro sportivo di Francesco Totti a Castelfusano, nel X Municipio, e che fa capo alla famiglia di Ilary Blasi: non avrebbe mai pagato al Capitano il canone di gestione e i corrispettivi per un arretrato di circa 150mila euro. Il giudice della VI Sezione Locazioni del tribunale di Roma è stato chiaro e con un decreto emesso due settimane fa ha ordinato lo sfratto esecutivo per la "Asd Longarina" a partire dal prossimo 30 giugno.

È l'ennesimo strascico nella querelle per la spartizione di beni, mobili e immobili, in atto nella separazione tra l'ex numero 10 della Roma e la conduttrice dell'Isola dei famosi. Un contenzioso che ha già riservato colpi di scena per i Rolex e le borse super-griffate contese in tribunale tra i due ex innamorati e che potrebbe riservare ulteriori sorprese sul fronte dei costi da sostenere per la manutenzione e gestione della enorme villa dell'Eur assegnata alla ex letterina e ai tre figli della coppia.

La società di cui è presidente l'ex suocero del Capitano, Roberto Blasi e in cui compaiono la stessa Ilary al 90% delle quote, il cugino di Totti Angelo Marrozzini al 5% e il marito di Silvia Blasi, Ivan Peruch, sempre al 5%, insomma, si sarebbe "dimenticata" almeno da un anno e mezzo di versare alla proprietà dell'impianto della Longarina - ossia a Totti - il corrispettivo della gestione dei campi, accumulando un debito di fronte al quale, fallito un tentativo di accordo tra le parti, il Capitano ha deciso di fare causa per rientrare così pienamente in possesso di tutto ciò che gravita intorno al suo impianto. E ora è arrivata la risposta del giudice che è stato perentorio: la Asd Longarina dovrà lasciare i suoi interessi nel complesso sportivo che ospita anche la blasonata "Totti soccer school", insignita del marchio di "Scuola Calcio Elite" dalla Federcalcio.

LA STORIA Un "cucchiaio" che mette la palla in gol proprio per la prosecuzione della attività della scuola calcio, anch'essa di proprietà della famiglia Totti che potrà, così, continuare a formare i ragazzi sui campi senza più lo spauracchio del fine contratto stipulato formalmente con la Asd Longarina. La "guerra" tra i coniugi in fase di divisione lasciava presagire ripicche. Insistenti erano le voci sull'intenzione dei Blasi di sciogliere il patto col rischio di fare naufragare il sogno del "Pupone" ossia quello di trasmettere la propria passione e la propria dedizione per il gioco del calcio alle nuove generazioni. Non ultime quelle composte dai diversamente abili che, alla Longarina, hanno trovato casa fin da subito con uno speciale progetto di integrazione.

Era il maggio di venti anni fa quando la famiglia Totti decise di rilevare quella che era la storica "Associazione Sportiva Axa" fondata nel 76. Sette anni dopo arriva il cambio di denominazione in Totti Soccer School.

