21 lug 2019 14:52

NON LI VUOLE MANCO LA MADRE - IL TRAPPER ROMANO TRAFFIK RESTA IN CARCERE PERCHÉ I GENITORI NON LO VOGLIONO A CASA, NONOSTANTE LA CONCESSIONE DEGLI ARRESTI DOMICILIARI - IL CANTANTE E’ FINITO IN PRIGIONE PER AVER SFILATO IL TELEFONINO A SUON DI BOTTE AD ALCUNI FAN INSIEME AL COLLEGA GALLAGHER, CHE E' STATO CONDANNATO A DUE ANNI E TRE MESI MA E’ STATO SCARCERATO…