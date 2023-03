15 mar 2023 15:40

NON È MAI COME SEMBRA – MARIA ROSCA, LA 47ENNE VOLATA GIÙ DALLA FINESTRA DELLA SUA CASA A RIVA DEL GARDA, IN TRENTINO, NON SI È SUICIDATA NÉ È CADUTA ACCIDENTALMENTE: SAREBBE STATA SPINTA GIÙ DAL COMPAGNO SUBITO DOPO UNA LITE FURIBONDA – A INCASTRARLO È STATO L’AUDIO RIPULITO DAI SUONI DI FONDO DI UN VIDEO DI UNA TELECAMERA DI VIDEOSORVEGLIANZA IN CUI SI SENTONO CHIARAMENTE MINACCE DI MORTE E…