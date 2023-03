9 mar 2023 16:30

NON È MAI COME SEMBRA: LA RINUNCIA DI LORENZA GUTTADAURO È UN MISTERO – MATTEO MESSINA DENARO RIMANE SENZA AVVOCATO: LA NIPOTE HA RINUNCIATO ALLA DIFESA DELLO ZIO, MA SOLO AL PROCESSO DI CALTANISSETTA DOVE “U SICCU” COMPARE COME UNICO IMPUTATO PER LE STRAGI DI CAPACI E VIA D’AMELIO – GUTTADAURO AVEVA CHIESTO PIÙ TEMPO PER STUDIARE LE CARTE, AVEVA OTTENUTO UN RINVIO, MA PARE NON CE L’ABBIA FATTA A PREPARARSI – PER ORA HA RINUNCIATO A UN SOLO PROVVEDIMENTO, MA…