Cher potrebbe aver ritrovato l'amore. Stando alle immagini che riportano alcuni siti americani, la cantante è stata avvistata mano nella mano con Alexander "AE" Edwards, ex fidanzato di Amber Rose e produttore musicale. Tra loro c'è una differenza d'età di 40 anni. I due avrebbero trascorso la serata insieme anche a Tyga.

Stando agli scatti, Cher ha trascorso una serata nel ristorante Craig's a Hollywood, dove AE e Tyga la stavano aspettando all'interno. Quando è arrivata al locale, il produttore musicale è uscito per accompagnarla all'interno e l'ha presa per mano nel tragitto di strada. Poi il piccolo gruppo ha deciso di trascorrere il resto della serata in un altro locale, insieme ad altri amici. Cher e Alexander Edwards sono andati via a bordo della stessa auto e lui è stato beccato mentre, seduto sul sedile posteriore, baciava la mano della star, segnale di un rapporto di una certa complicità anche se per il momento non ci sono foto che ufficializzano il rapporto.

Le precedenti relazioni di Cher e Alexander Roses

AE in passato ha avuto una relazione con la modella e attrice Amber Rose, dalle quale ha avuto anche un figlio, Slash, che oggi ha 3 anni. I due avevano iniziati a frequentarsi nel 2018, ma il rapporto si è interrotto più anni più tardi per via di tradimenti: il produttore musicale era stato sorpreso a tradire la modella con diverse altre donne. "Sono stanca di essere tradita e di essere imbarazzata dietro le quinte", aveva scritto Rose su Instagram qualche tempo fa.

Cher invece ha alle spalle due matrimonio: il primo con Sonny Bono, dal 1964 al 1975, e il secondo con Gregg Allman, durato solo quattro anni. Dal primo ha avuto il figlio Chaz e dal secondo Elijah, rispettivamente 53 e 46 anni.

