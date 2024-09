25 set 2024 09:21

NON È MAI TROPPO TARDI PER RIAPRIRE I LIBRI – SONO IN AUMENTO GLI OVER 40 CHE DECIDONO DI ISCRIVERSI ALL’UNIVERSITÀ: ALLA SAPIENZA DI ROMA GLI STUDENTI CHE HANNO SCAVALLATO GLI “ANTA” SONO QUASI 5MILA, ALL’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA POCO PIÙ DI 3MILA E ALLA BICOCCA DI MILANO MILLE – MOLTI RIPRENDONO IL PERCORSO DI STUDI NON PER FARE CARRIERA, MA PER PASSIONE VERSO QUALCHE AMBITO DI STUDIO CHE AVEVANO TRASCURATO - IL CASO DEL MINISTRO GIULI CHE SI PRENDERA’ LA LAUREA A 48 ANNI