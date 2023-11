6 nov 2023 12:55

NON È MAI TROPPO TARDONA – A 52 ANNI VERONICA PEPARINI, COREOGRAFA ED EX PROF DEL PROGRAMMA “AMICI”, DIVENTERÀ MADRE DI DUE GEMELLE GRAZIE ALLA SCIENZA - ANDREAS MÜLLER, IL COMPAGNO 27ENNE ED ALLIEVO DELLA SCUOLA DI MARIA DE FILIPPI, VOLEVA DIVENTARE PADRE, MA PER LEI SI TRATTAVA DI UN’IMPRESA ARDUA VISTO CHE AVEVA SUPERATO LA SOGLIA DEI 50: “ABBIAMO AVUTO UN AIUTINO. NON POSSIAMO LAMENTARCI, ANZI. SONO ARRIVATI AL PRIMO TENTATIVO…”