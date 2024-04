NON È MAI TROPPO TARDONA – IN ARGENTINA LA 60ENNE ALEJANDRA MARISA RODRIGUEZ HA CONQUISTATO LA FASCIA DI MISS UNIVERSO. ORA RAPPRESENTERÀ IL SUO PAESE NELL’EDIZIONE INTERNAZIONALE DEL CONCORSO – LA VITTORIA DELLA DONNA, AVVOCATO E GIORNALISTA, È STATA POSSIBILE GRAZIE AL CAMBIAMENTO DEL REGOLAMENTO DELLA KERMESSE, CHE HA ELIMINATO IL LIMITE DI 28 ANNI PER PARTECIPARE – I SEGRETI DELLA GNOCCHISSIMA RODRIGUEZ PER RESTARE IN FORMA: “MANGIARE FRUTTA E VERDURA BIOLOGICA E…”

Il suo nome completo è Alejandra Marisa Rodriguez, si è laureata in legge all’Universidad nazional de La Plata. Per 27 anni ha svolto la professione di avvocato specializzato in contratti commerciali come consulente di un ospedale pubblico nella provincia di Buenos Aires. Da 18 anni si occupa anche di diritto di famiglia e di successioni in uno studio legale che lei stessa ha fondato con l’avvocato Dra.

Alejandra ha però anche una seconda professione, quella da giornalista turistica (all’Università si era diplomata in giornalismo prima di fare giurisprudenza). Lavora per alcuni periodici su cui pubblica- generalmente dalle sue ferie- ampi reportage su paesi europei.

Fino a qualche giorno fa sconosciuta anche nella sua Argentina, questa settimana Alejandra è diventata famosa in tutto il mondo. L’Argentina, infatti, per la prima volta ha eliminato i limiti di età (18-25 anni) per concorrere a Miss Universo, e l’avvocata-giornalista, che certamente è una bella donna, ha deciso quasi per scherzo di provarci.

Ha passato le prime selezioni ed è arrivata all’appuntamento per eleggere la rappresentante di Buenos Aires a Miss Universo. In gara c’erano modelle anche giovanissime. Ma la giuria ha scelto lei, che pur non dimostrandoli ha compiuto 60 anni e va per i 61 (è del 1963).

[…] Alejandra ha spiegato di avere certamente una predisposizione genetica, perché anche la madre era bella e non invecchiava mai. Ma ha sostenuto che la chiave per mantenersi così in forma è «una dieta sana, molta frutta e verdura – se biologica, tanto meglio – e l’esercizio fisico quotidiano».

Al quotidiano argentino ha confessato: «Non avrei mai pensato di potermi dedicare alla carriera di modella. Sono arrivata a questo concorso perché me l’ha proposto un’amica e non posso credere all’impatto che ha avuto. Sono stupita e sopraffatta dal clamore e dalle reazioni».

