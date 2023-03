10 mar 2023 18:21

NON È MAI TROPPO TARDONA PER IL TOYBOY – CHER HA UFFICIALIZZATO LA RELAZIONE CON IL SUO FIDANZATINO ALEXANDER EDWARDS - LA 76ENNE E IL 27ENNE SI SONO PRESENTATI SORRIDENTI E FELICI ALLA SFILATA DI VERSACE A LOS ANGELES DOVE LA CANTANTE HA SFOGGIATO UN LOOK DA PISCHELLA CHE HA MESSO IN RISALTO IL SUO FISICO ANCORA BOMBASTICO – SUL RED CARPET LUI LE HA STAMPATO UN BACIO IN BOCCA, MA LEI NON È RIUSCITA A... - VIDEO