Francesca Pierantozzi per "il Messaggero"

«Cammina come se avessi sempre un diadema in testa» è una delle grandi massime di Paris Hilton. Almeno così raccontano le cronache semi-leggendarie delle sue gesta. Del pedigree miliardario, Paris, 40 anni, ha sempre fatto tesoro, ma a modo suo: dj, designer, influencer e fashion icon, attrice, imprenditrice, produttrice. Inevitabile che il suo matrimonio il primo dopo sei diversi fidanzamenti fosse all'altezza del curriculum. L'eletto è Carter Reum, anche lui quarantenne, un venture capitalist a sua volta figlio d'arte (suo padre Robert è il patron di Amsted Industries a Chicago). Il sì che si sono detti gli sposi ieri a Los Angeles è il meno, un dettaglio di un evento destinato a passare alla storia pop.

LA FESTA Dall'invito in scatola Tiffany con istruzioni per l'accesso alla festa tenute segrete fino all'ultimo, all'anello di fidanzamento con quindici brillanti da 1,5 milioni di dollari (malelingue dicono che Paris ne avesse comunque ricevuti di più preziosi da precedenti fidanzati) dai dieci diversi vestiti da sposa per le varie fasi della cerimonia, alla lista degli invitati fino al reality Paris in love (prima puntata in onda ieri) che dal tutto verrà fuori: le nozze di Paris e Carter si annunciano come le nozze più «stravaganti» (l'aggettivo lo ha trovato la sposa) del secolo. Spiritosa, e completamente padrona della propria immagine, Paris ha scelto il Tonight Show di Jimmy Fallon per le pubblicazioni. E' qui che ha annunciato un «matrimonio maratona di tre giorni, in cui accadranno molte cose».

Le quali cose non saranno vissute soltanto dai fortunati invitati, ma da tutti gli spettatori dei tredici episodi della docu-serie Paris in Love in cui racconterà non solo l'epocale festa, ma anche tutti i preparativi, gli addii al nubilo-celibato (se ne contano almeno tre, di cui uno a Las Vegas con dei trampolieri e un altro con distributori di champagne e cisterne di acqua frizzante decorate con i volti degli sposi)

IL BUSINESS A chi la sospetta di aver organizzato love story e relativo matrimonio per farne l'ennesimo business, Paris risponde semplicemente: «Volevo mostrare a tutti i miei fan che ho trovato il principe azzurro». Anche se si conoscono da più di 15 anni, la scintilla è scoccata durante il lockdown («un anno vissuto insieme confinati ne vale cinque normali») ha stabilito Paris. Lui la fa «sentire in sicurezza e felice», mentre per lui lei è «gentile, intelligente, determinata, sincera, insomma una donna incredibile». Le nozze sono state immaginate all'altezza della situazione.

Si svolgono nella villa a Bel Air che nonno Barron Hilton (morto nel 2019, figlio di Conrad, fondatore della catena di alberghi) ha abitato per più di 60 anni e che è stata acquistata per 61,5 milioni di dollari dal Ceo di Google Eric Schmidt. Una colossale composizione floreale forma (lo rivela una foto aerea) le iniziali degli sposi, una P e una C che s' incrociano. Davanti al patio e prima della piscina è stata montata una gigantesca pista da ballo di legno, dove non è escluso che la sposa conceda agli ospiti qualche esibizione da DJ. Fino all'ultimo non hanno rivelato se la cerimonia religiosa si sarebbe svolta in chiesa, alla Good Sherpherd Church a Beverly Hills, o sul prato-sagrato della villa.

Nella enorme - lista degli invitati, figurano sicuramente Kim Kardashian, Lionel Richie con le figlie Nicole e Sofia. Tutti sono stati invitati a scegliere i regali in una lista in cui non c'è posto per modestia o sobrietà. Gli sposi si augurano che qualche amico non si tirerà indietro davanti al delizioso servizio da caviale da mille dollari. Gli invitati sono inoltre incoraggiati a seguire la sposa e prevedere un guardaroba di diversi abiti per la cerimonia. Paris non ha ovviamente svelato i vestiti che indosserà, anche se è certo che all'altare andrà in Valentino e che mamma Kathy Hilton (anche lei star di reality) ha pensato, come vuole la tradizione, a far cucire qualcosa di speciale nel vestito. «Sarà una grossa sorpresa» ha detto la madre della sposa, ovviamente in tv, al Daily Blast Live, come si usa in famiglia.

